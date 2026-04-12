Cierre de estación Albrook: ¿a qué hora abrirá este domingo?

El Metro de Panamá informó que la estación Albrook abrirá al público a partir de las 10:00 a.m. este domingo 12 de abril, debido a trabajos de infraestructura.

La entidad explicó que el ajuste responde a la tercera fase de instalación de la nueva estructura del techo, como parte del proyecto de integración con la Línea 3.

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Pasarela estará cerrada la estación Albrook

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Durante los trabajos, la pasarela peatonal que conecta la estación Albrook con la Gran Terminal de Transporte de Albrook permanecerá cerrada.

Se recomienda a los usuarios tomar previsiones para evitar contratiempos en sus traslados.

Servicio en Línea 1 se mantiene

El Metro detalló que el servicio en la Línea 1, desde la estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, operará con normalidad desde las 7:00 a.m.