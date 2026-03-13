Clima en Panamá: estos son los lugares que se calientan más rápido, según la NASA

La temperatura en la Ciudad de Panamá ha registrado un aumento significativo en las últimas dos décadas, con comunidades que se calientan hasta cinco veces más rápido que hace 20 años, según un estudio basado en imágenes satelitales de la NASA.
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Sectores con mayor aumento de temperatura
Entre las zonas identificadas con mayor incremento de temperatura se encuentra el corregimiento de Rufina Alfaro, donde las mediciones muestran aumentos significativos en comparación con registros de hace dos décadas.
Este fenómeno está relacionado con lo que los expertos conocen como isla de calor urbana, que ocurre cuando las superficies de concreto, asfalto y edificaciones absorben y retienen más calor que las áreas con vegetación.
Impacto del crecimiento urbano
El crecimiento acelerado de la ciudad y la reducción de áreas verdes pueden influir en el aumento de la temperatura en ciertos sectores.
Los estudios basados en datos satelitales permiten identificar estas variaciones térmicas y ayudan a las autoridades a diseñar estrategias para mejorar la planificación urbana y mitigar los efectos del calor en la población.
Especialistas advierten que el monitoreo continuo de estos cambios es clave para comprender cómo evolucionan las temperaturas en zonas urbanas y tomar medidas que ayuden a reducir el impacto del calentamiento en las ciudades.