Clima en Panamá: IMHPA emite aviso por radiación UV extrema y mar de fondo

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación ultravioleta elevados a extremos, vigente hasta las 5:00 p.m. del 14 de marzo de 2026.

De acuerdo con el pronóstico presentado por la meteoróloga Pilar López, las condiciones atmosféricas favorecerán niveles altos de radiación solar, por lo que se recomienda a la población tomar medidas de protección al exponerse al sol.

Sinaproc emite aviso por mar de fondo

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (Sinaproc) también emitió un aviso de prevención por mar de fondo que podría afectar las costas del Océano Pacífico y el Mar Caribe en Panamá.

Según la entidad, estas condiciones marítimas pueden generar corrientes de retorno, fuertes rompientes y mar picado, lo que representa un riesgo para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

IMHPA y SINAPROC recomiendan precaución

Ante estas condiciones, Sinaproc recomendó a la población extremar las medidas de precaución al visitar playas o realizar actividades marítimas.

Entre las recomendaciones destacan:

Evitar ingresar al mar si se observan olas fuertes o corrientes peligrosas.

Mantener vigilancia constante de niños y bañistas.

Seguir las indicaciones de las autoridades y guardavidas.

La institución reiteró el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las condiciones del mar pueden variar dependiendo de los cambios climáticos y del oleaje.