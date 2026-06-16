Club Activo 20-30 de Panamá cumple 71 años transformando vidas y fortaleciendo el tejido social del país

El Club Activo 20-30 de Panamá, organización cívica líder en el servicio comunitario, celebra su 71.º aniversario de presencia en el país. Desde su fundación el 15 de junio de 1955, el club ha mantenido un compromiso con el bienestar de la sociedad panameña, con un enfoque especial en la atención de la niñez y en el desarrollo de nuevos líderes.

El presidente del Club Activo 20-30, Danilo José Pinto Muñoz, afirmó que a lo largo de siete décadas el club ha sido un pilar fundamental del progreso social en Panamá.

Destacó que el legado más emblemático es la Teletón 20-30, que desde 1981 ha unido a todo un país bajo un mismo propósito. Gracias a esta iniciativa se han entregado más de 40 “Proyectos Meta”, que incluyen salas de rehabilitación, centros médicos y equipos de alta tecnología en todo el territorio nacional. Además, colabora con otras organizaciones como Olimpiadas Especiales y la Fundación Abou Saad Shriners, entre otras.

Prótesis 1 El Club Activo 20-30 de Panamá continúa siendo un motor de cambio. Cortesía

Pinto Muñoz señaló que durante este largo trayecto el club ha procurado aportar a la sociedad y generar cambios en beneficio de la población más vulnerable, especialmente de los niños con discapacidad. Con esa visión se ha trabajado en la innovación, apoyándose en la tecnología y en formatos renovados de acción social. Este año la Teletón 20-30 se transforma al llevar una Teletón al interior del país como la realizada en Chiriquí con el objetivo de respaldar necesidades locales.

En materia de tecnología se suscribió recientemente un acuerdo con la Universidad de Panamá para diseñar prótesis 3D que ayudarán a cambiar la vida de niños que por algún motivo perdieron una extremidad.

Aportes clave y enfoque social del Club Activo 20-30:

Salud y bienestar: además de los proyectos de la Teletón, el club impulsa iniciativas innovadoras como la creación de prótesis impresas en 3D en alianza con la Universidad de Panamá, y brinda apoyo directo a fundaciones para cirugías infantiles en el extranjero.

Nutrición y educación: programas anuales como la Lechetón 20-30, que recolecta miles de litros de leche para albergues, y la entrega de becas escolares, contribuyen a un mejor futuro para la niñez en riesgo social.

Valores y civismo: recientemente, la Asociación Nacional de Clubes Activos 20-30 (ANCA) lanzó una campaña para fortalecer valores éticos y morales, promoviendo el respeto y la honestidad como bases de la convivencia ciudadana.

Liderazgo joven: el club mantiene su misión de formar a jóvenes líderes de entre 20 y 39 años, brindándoles una plataforma para servir a la comunidad con entusiasmo y transparencia.

“Cumplir 71 años no es solo mirar atrás a nuestra historia; es reafirmar un legado vivo de amor y servicio que se traduce en oportunidades reales para miles de familias panameñas”, señaló el directivo del club.

El Club Activo 20-30 de Panamá continúa siendo un motor de cambio en la sociedad, demostrando que cuando la juventud se une con propósito, el impacto es permanente. Seguimos apegado a nuestro lema que “El Hombre Nunca se Enaltece Tanto como cuando se Arrodilla para Ayudar a un Niño”, por ello seguimos apoyando a la niñez panameña, el futuro de un país para que logren sus sueños y así puedan seguir sonriendo.