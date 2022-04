Coalición Política "Vamos" busca replicar lo que los diputados independientes han hecho en la Asamblea

Vásquez resaltó que a la coalición no pueden venir líderes de partidos políticos, bajo la pantalla de que ahora quieren ser independientes, a buscar una postulación bajo esta plataforma de ciudadanos.

"La clave de esta coalición hoy es trabajar en unidad", diputado Vásquez TReporta

"El tema con los partidos políticos si es importante dejarlo claro, no es que no puedan estar personas que hayan estado en un partido político, es que no pueden venir líderes de un partido político, qué le quiero decir: la ley permite, para bien o para mal, que una persona de un partido político pueda aspirar con la plataforma independiente; quién no puede, todas estas personas que, por ejemplo, ahora están participando en las juntas directivas de los partidos políticos, no pueden venir ahora siendo presidente provincial de Coclé de un partido político venir a decir ahora que va también a aspirar de independiente a una diputación en Aguadulce, Antón o en La Pintada y entonces usar la plataforma de ciudadanos de libre postulación independientes para además con su partido buscar una aspiración, también hay que dejar claro que cada quien tiene su espacio", explicó Vásquez.

Vásquez acotó que la coalición es la unión de varias candidaturas y con metas en común, la que es de recuperar la Asamblea.

El diputado destacó que hay un compromiso país acompañado con políticas públicas transparentes y que creen que se puede salvar el país, además resaltó que nadie les puede donar ni a los candidatos ni a la coalición arriba de 10 mil dólares para apoyarlos en sus campañas, asegurando que van a haber controles.

Por su parte, la diputada Chandler manifestó que muchos ciudadanos desconocen quién los representa y uno de los trabajos que realizarán en la Coalición Vamos será educar al electorado.

Coalición Política Vamos buscará educar al electorado TReporta

"Nosotros entendemos que es necesario que se hagan esas transformaciones, por qué, porque el representante es el que está más cerca de la comunidad, yo como diputada me pasa que el ciudadano no entiende el rol del diputado y llega con inquietudes que deberían ser derivadas a representantes donde un diputado, entonces aquí también el ciudadano, no está orientado no sabe quién lo representa qué puede hacer qué y nosotros no solamente pensamos ir con una batería de aspirantes capacitados, sino también educar a una sociedad. Una sociedad que si está informada, que si tiene las herramientas, no se va plegar por un clientelismo", expresó la diputada suplente.

Ambos diputados socilitaron a la ciudadanía sumarse al movimiento y ser más proactivos en la búsqueda de soluciones íntegras para el país.