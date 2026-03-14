Capira Nacionales -  14 de marzo de 2026 - 14:02

Colapsa puente en Capira, en la vía hacia El Cacao

Este sabado 14 de marzo se registró el colapso un puente en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste.

Colapsa puente en Capira.

Colapsa puente en Capira.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado 14 de marzo se registró el colapso de un puente en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, en el corregimiento de Villa del Carmen, en la vía que conduce hacia el Cacao.

Información en desarrollo...

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2032884676201677180&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Vehículo se incendia en la vía Panamericana en Nuevo Arraiján

Estudiantes de Ingeniería Biomédica de la UDELAS participarán en la fabricación de sensores MEMS, en México

¡Arroz a bajo costo! Lista de Agroferias para este lunes 16 de marzo en Panamá

Recomendadas

Más Noticias