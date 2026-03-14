Colapsa puente en Capira, en la vía hacia El Cacao

Este sábado 14 de marzo se registró el colapso de un puente en el distrito de Capira, provincia de Panamá Oeste, en el corregimiento de Villa del Carmen, en la vía que conduce hacia el Cacao.
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Colapsa un puente en el distrito de Capira, en el corregimiento de Villa del Carmen, en la vía que conduce hacia el Cacao.— Telemetro Reporta (@TReporta) March 14, 2026
Vía: @grupoelite507 pic.twitter.com/fRHMjbSfQd