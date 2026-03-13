Colón será la sede inaugural en la búsqueda de los nuevos Gaming Heroes

La provincia de Colón se prepara para ser el escenario inaugural del Gaming Heroes Tour este 21 de marzo, marcando el inicio de una competencia nacional de esports que busca coronar a los mejores jugadores del país.

Un tour de cultura digital en Colón

El Gaming Heroes Tour es un circuito competitivo que recorrerá diversas regiones, y ha elegido a Colón para su parada inicial, que se llevará a cabo este sábado 21 de marzo a las 11:00 a.m. en el Centro de Artes y Cultura de Colón (CACCO).

Este proyecto, impulsado por el Despacho de la Primera Dama, MiCultura y la Gobernación de Colón, tiene como objetivo no solo promover el talento joven en los deportes electrónicos, sino también apoyar a la Asociación Pro Obras de Beneficencia (APROBO).

Embed - Primera Dama Panama on Instagram: " Comienza la búsqueda de los Gaming Heroes de Panamá. Este sábado 21 de marzo arranca el Gaming Heroes Tour, un circuito nacional de esports que recorrerá el país descubriendo talento gamer. Desde hoy se abren las inscripciones para la primera clasificatoria en Ciudad de Colón. Los mejores jugadores avanzarán a lo largo del tour hasta llegar a la GRAND FINAL del Gaming Heroes Tour, donde se coronarán los campeones nacionales. Este proyecto se realiza con el impulso del Despacho de la Primera Dama y busca promover el talento joven mientras apoya obras sociales. ¿Listo para competir? El juego empieza ahora. Inscríbete aquí: gamingheroestour.com #GamingHeroesTour #EsportsPanama #GamingHeroes #PanamaGaming #EsportsLatam" View this post on Instagram

Competencias y participación en Colón

Los interesados pueden inscribirse en gamingheroestour.com con una cuota de participación de B/. 3.00, cuyos fondos benefician directamente a las obras sociales apoyadas por el evento. Las disciplinas en las que competirán los entusiastas de esta provincia son:

Mario Kart 8 Deluxe

Super Smash Bros Ultimate

Just Dance 2026

FC26

Los ganadores de esta fase en Colón avanzarán a lo largo del circuito nacional hasta alcanzar la Grand Final, donde se disputará el título de campeón nacional de cada categoría.

El tour representa una plataforma clave para el entretenimiento juvenil en Colón, posicionando a la provincia en el mapa de las competencias de esports con un enfoque integral y solidario.