Comisión de Educación realiza primer debate sobre iniciativa que reorganiza la Unachi

Según adelantó el diputado Raúl Pineda, proponente de la iniciativa legislativa, con esta iniciativa se busca dar estabilidad a aquellos funcionarios que cuentan con más de 8 años de laborar en esta institución educativa y no son sujeto de crédito, además, de tratar el tema de reelección por medio de un debate con todas las partes que integran el sistema educativo de la Unachi.

"La ley ha quedado homologada con la de la Universidad de Panamá, donde el rector o la rectora tendrán derecho a un periodo de elección y dos periodos de reelección, pero lo más importante de esta ley es la estabilidad que le dan al servidor, al colaborador de la Universidad, que a los dos años queda permanente, que tenga este derecho, a su bono de jubilación que te da el derecho a tu prima de antigüedad y eso son derechos adquiridos y que eso no lo tenían en ley", destacó el diputado Pineda.

Ante la pregunta de si el diputado buscaba darle favoritismo a un candidato con este proyecto, Pineda señaló que quien elige al rector o a la rectora son los que votan en la Unachi, "yo no voto en esa elección". Pineda agregó que la última vez que se reunió con la rectora de la Unachi fue hace 13 años en una reunión de presupuesto para comprar un terreno para dicha universidad.

El diputado aclaró, además que no se tiene preferencia por nadie a la hora de entrar al recinto y aseguró que éstos ingresaban a la discusión por orden de llegada y que una vez esté lleno el recinto no se puede sacar a nadie. Pineda indicó esto ante el descontento que mostraron grupos que se acercaron a la Asamblea y protestaron contra la ley y el hecho de que no les permitieron ingresar.