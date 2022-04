Conalfarm: Que la población pueda contar con medicamentos "dependerá de la voluntad del Ejecutivo"

“Dependerá de la voluntad del Ejecutivo para que se logre que la población pueda contar con sus medicamentos, pues ha sido dejadez por parte de las autoridades, en un momento dado, de no corregirlo”, manifestó.

Olive expresó que confía en que el ensayo de la adquisición de medicamentos críticos, a través de la comisión, arroje resultados en menos de 15 días, enfatizando que el tiempo es apremiante para que las empresas brinden una respuesta efectiva.

Agregó que que en la próxima reunión se debe estar abordando el tema sobre la reglamentación del título cuarto de la Ley 1 de medicamentos, que tiene una figura que se llama subasta a la inversa, que consiste en que, si un producto tiene un costo de cuatro dólares, la institución va a establecer un precio de referencia y las empresas que estén interesadas en ese renglón deben ofrecer un mejor precio y el que menos oferte gana, pero el producto debe tener calidad, eficiencia y eficacia. Deben ser productos reconocidos y registrados en el país, con todos sus debidos análisis.

“La Ley 1 reúne todos los elementos para que el Estado pueda hacer una sola compra, siempre estableciendo el principio de transparencia a través de la Subasta a la inversa, pero si se capitaliza, ante proyectos que existen en la Asamblea Nacional una ley que no afecte lo establecido en la actual y perfeccionen el título cuarto, no tendrían ningún inconveniente… el problema no es legal sino administrativo y que llevando el título cuarto a una reglamentación de un decreto ejecutivo llenarían esas expectativas”, puntualizó.

Cabe mencionar que el lunes las seis subcomisiones de trabajo hicieron entrega de sus informes para mejorar las contrataciones, procesos de compra y trámites en la adquisición de medicinas.