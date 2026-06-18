CONARE analiza solicitudes de refugio y avanza en procesos de integración

La CONARE analiza solicitudes de refugio.

Por Ana Canto La Comisión Nacional de Protección para Refugiados (CONARE), presidida por el viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, celebró este miércoles su tercera sesión de seguimiento para evaluar solicitudes y fortalecer los mecanismos de protección en el país.

Durante el encuentro, que contó con la participación de siete comisionados, se atendieron dos casos de reunificación familiar y se aprobaron tres nuevos reconocimientos de la condición de refugiado. Tania Lam, directora de la Oficina Nacional para la Atención de Refugiados (ONPAR), destacó que se analizaron medidas orientadas a que los niños refugiados obtengan la residencia permanente y sus padres accedan a permisos de trabajo, bajo el marco del Decreto Ley 74.

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