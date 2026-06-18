CONARE analiza solicitudes de refugio y avanza en procesos de integración

La Comisión Nacional de Protección para Refugiados (CONARE), presidida por el viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, celebró este miércoles su tercera sesión de seguimiento para evaluar solicitudes y fortalecer los mecanismos de protección en el país.
Lam precisó que, como parte del protocolo de registro y seguridad, los solicitantes deben someterse a entrevistas y a un proceso de captación biométrica a cargo del Servicio Nacional de Migración. Por su parte, Margarita Loureiro, representante adjunta de ACNUR en Panamá, expresó su satisfacción por los avances alcanzados en materia de integración y respeto al derecho internacional.