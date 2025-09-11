Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 11 de septiembre de 2025

En su conferencia semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, habló sobre los resultados de la gira oficial que realizó a Brasil y Japón.

El mandatario panameño expresó su complacencia por la reciente sanción de la ley que actualiza el régimen de interés preferencial en préstamos hipotecarios y la designación de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Periodistas le preguntaron sobre su posición con respecto al ataque de Israel en Qatar, extensión de la concesión del Corredor Norte, posible designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, entre otros temas.