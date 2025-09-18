Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 18 de septiembre de 2025

En su conferencia de prensa semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, habló sobre los avances de la tuneladora Panamá para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá; de los trabajos de restauración del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz (Marta).

También se refirió sobre el veto al Proyecto de Ley 168 sobre el ejercicio de la abogacía y su próximo viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y donde se realizará una cirugía ambulatoria, entre otros temas.