Panamá Nacionales -

Conferencia del presidente de Panamá, José Raúl Mulino: 9 de octubre de 2025

En su conferencia semanal, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, celebró el Acuerdo de Paz entre Israel y Hamás.

Habló sobre la ejecución presupuestaria, respondió a cuestionamientos sobre el proyecto para el uso de bioetanol, la resolución de Contraloría sobre secuestro de bienes y una propuesta de diputado Jairo Salazar para permitir a los educadores ausentarse hasta 60 días por huelga, entre otros temas.