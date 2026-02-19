Conozca cuál será el próximo día de descanso en Panamá en 2026

De acuerdo con el calendario de días libres de 2026, el próximo día sin asistencia laboral o escolar en Panamá será el Viernes Santo, el 3 de abril de 2026, como parte de la conmemoración de la Semana Santa; sin embargo, esta fecha no debe considerarse como un día “libre” o feriado.

Según el Código de Trabajo de Panamá, el Viernes Santo está catalogado como un día de descanso obligatorio. Por ello, si un trabajador debe laborar durante un día de fiesta o duelo nacional, deberá recibir un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria, sin perjuicio de su derecho a que se le conceda otro día de descanso compensatorio dentro de la misma semana. Este recargo incluye la remuneración del día de descanso.

El Viernes Santo es considerado uno de los días más representativos de la Semana Mayor, ya que se conmemora la muerte y crucifixión de Jesucristo.

Días de la Semana Santa en 2026