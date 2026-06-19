Consejo Directivo de Coiba solicita información sobre traslado de 29 reos de alta peligrosidad.

El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba se pronunció en contra del traslado de 29 privados de libertad de alta peligrosidad a las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) ubicadas en dicha isla, y solicitó conocer los informes técnicos, jurídicos y administrativos que sustentan dicha medida.
En ese sentido, el Consejo indicó que “realizará las coordinaciones necesarias con las entidades de seguridad del Estado para obtener la información requerida y asegurar que cualquier actuación dentro del parque se ajuste a la legislación vigente y a los compromisos nacionales e internacionales”.
Asimismo, recordaron que Coiba es un Sitio de Patrimonio Mundial reconocido por la Unesco y forma parte del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR). Además, destacaron que la zona potencia sectores clave como la pesca artesanal, el turismo sostenible y la investigación científica para el beneficio de las comunidades costeras aledañas.