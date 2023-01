Construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá tiene 32% de avance

Detallan avances de la construcción de la Línea 3 del Metro

“La Línea 3 tiene un avance importante de aproximadamente 32%, parte integral del proyecto Línea 3 es conectarlo con la estación de Albrook donde nos encontramos y lleva un tramo soterrado. Ese tramo soterrado incluye un túnel, nosotros desde que se hizo el cambio hicimos un presupuesto preliminar donde nos hemos mantenido, con el diseño el costo preliminar de presupuesto que hemos calculado es de B/.428 millones, en el estudio de impacto ambiental el costo directo es de B/.428 millones, sin embargo, el tramo soterrado anteriormente, del contrato original contempla un tramo elevado y al hacerlo más directo el viaducto tenemos un ahorro de B/.100 millones el cual no está contemplado ni plasmado en el estudio de impacto ambiental”, explicó Ortega.

Agregó que a finales de la estación seca, es decir entre 60 a 65 días, se prevé dar inicio a la construcción del tramo soterrado de la Línea 3 del Metro.

Cabe mencionar que en noviembre de 2022 el Consejo de Gabinete aprobó la suscripción de un contrato para la prestación de los servicios de gerencia de proyectos, que incluye la coordinación de interfaces y asistencia técnica para el tramo cruce bajo el Canal de Panamá o tramo soterrado de la Línea 3.

La suscripción del contrato entre el Metro de Panamá, S.A. y el Consorcio PMTS Línea 3, conformado por las empresas Nippon Koei Latin America Caribbean Co., Ltd; Nippon Koei Lac Inc. Y Nippon Koei Co., Ltd., contempló un costo por la suma de B/.13,729, 073.75. La aprobación fue oficializada mediante la Resolución de Gabinete N° 132.

Por otro lado, adelantó que para el primer semestre del 2024 esperan tener operativa la extensión de la Línea 1 del Metro hasta Villa Zaita, mientras que la extensión hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen comenzará a operar a finales de marzo.