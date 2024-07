Continúa investigación por terrorismo tras la explosión de una aeronave de Alas Chiricanas en 1994

Asimismo, detalla que se está tras la pista y se ha activado una alerta de Interpol, contra un hombre de origen libanés, nacido en Colombia, quien había sido señalado por el Estado de Israel como uno de los sospechosos y tenía contacto con el grupo terrorista Hezbolá.

SOSPECHOSO-CASO ALAS-MP.jpg Sospechoso del caso Alas. MP

Por su parte, el sujeto que viajaba en el avión y provocó el accidente en pleno vuelo, al introducir explosivo en una radio, fue identificado como Ali Hawa Jamal. Había viajado al menos ocho veces en una semana entre las ciudades de Colón y Panamá en los días previos al atentado, siempre utilizando pasaportes falsos. No se lograron obtener antecedentes de vida de esta persona, ya que no mantenía amistades y no hablaba inglés ni español. Según la descripción física, era un hombre de cabello negro y de 1.80m de estatura.

Se presume que hubo comunicación entre estos dos hombres, además de la posibilidad de que el explosivo dentro del radio pudo haber sido manipulado mediante control desde tierra.

Las investigaciones permanecen activas tras su reapertura en el año 2017, a solicitud de la Fiscalía Superior de Descarga, basada en la información proporcionada por el Estado de Israel. Estos datos llegaron a la Procuraduría General de la Nación a través de los conductos correspondientes, y posteriormente se elevó una solicitud al Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales. Según la fiscal, "la reapertura se fundamenta en la caracterización convencional de este delito como terrorismo y su naturaleza jurídica de lesa humanidad".

Recientemente, se realizó una inspección en el lugar de los hechos, en Cerro San Rita, Colón, por agentes de la DIJ, la Unidad Táctica de Operaciones Antidroga de la Policía Nacional, personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y un guía del Ministerio de Ambiente. Durante la visita, se pudo entrevistar a una persona que residió en esta zona de difícil acceso en su niñez, cuando ocurrieron los hechos.