Convenio entre el OJ y el Banco Nacional optimizará los trámites de pago de pensiones alimenticias

El gerente del Banco Nacional, Javier Carrizo, explicó que se trata de implementar un proceso automatizado que permita a las personas que solicitan las pensiones alimenticias y a los jueces conocer, sin necesidad de apersonarse a la entidad bancaria, los estados de cuenta y verificar el cumplimiento o no de los pagos.

Gerente del Banco Nacional detalla convenio sobre trámites de pago de pensiones alimenticias

Señaló que se hará uso del proceso de automatización robótica con el que ya cuenta el Banco Nacional, el cual utiliza todas las solicitudes de forma repetitiva, como por ejemplo pedir un estado de cuenta todos los meses, el robot lo puede hacer automáticamente.

“Ya establecimos esta comunicación con la Corte, lo cual va avanzando a muy buen paso para automatizar todo ese proceso y el juez de familia no tenga que esperar que la persona afectada lleve el estado de cuenta del banco, sino que automáticamente lo puede solicitar por una cuenta que él mismo va a solicitar que se abra, inclusive la madre no tendrá que venir más al banco sino que de forma automática recibe los estados de cuenta y puede verificar quién pagó o quién no pagó la pensión alimenticia, entonces se trata de optimizar todo el proceso, empieza el 1 de marzo, estamos en espera de que el Órgano Judicial nos indique los cuatro juzgados que van a ser piloto en esta prueba, inicialmente se hará vía e-mail, mientras que se establece el proceso”, detalló Carrizo.

Asimismo, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Olmedo Arrocha, indicó que el convenio firmado el pasado viernes 28 de enero tiene como propósito que las personas que han pedido pensiones alimenticias puedan cobrar esas pensiones de una manera más expedita, así como darle un acompañamiento al Banco Nacional para que ellos en su jurisdicción coactiva puedan introducir y construir el expediente electrónico y ellos puedan tramitar sus causas de procesos ejecutivos a través de medios tecnológicos.

“El Banco Nacional les va a crear una cuenta a cada uno de estos ciudadanos para que allí inmediatamente se pueda depositar y el juez pueda ver en línea el desarrollo, el avance, el cumplimiento o incumplimiento de los aportes en materia de pensión alimenticia”, puntualizó Arrocha.

Por otro lado, Carrizo agregó que esta iniciativa surgió ante la gran cantidad de madres solteras que todos los meses se acercan a las sucursales del Banco Nacional para solicitar el estado de cuentas de las pensiones alimenticias.

“Nuestros colaboradores pudieron percibir la angustia que había en muchos casos porque era un proceso ineficiente, burocrático, lento y el hambre y la necesidad de los niños no espera”, expresó.