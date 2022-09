Corte Suprema de Justicia revoca y no concede amparo de garantías en caso "New Business"

El Órgano Judicial informó que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su sesión del 8 de septiembre de 2022, revocó la sentencia de fecha 9 de junio de 2022 dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y, en su lugar, no concede la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada contra la decisión de declarar ruptura procesal en el acto de audiencia preliminar del caso New Business.

"En sus consideraciones el Máximo Tribunal concluyó que: 'la actuación de la Juez demandada no conllevó la infracción de derechos fundamentales del hoy amparista. Por tanto, al no corroborarse la violación a las garantías constitucionales inmersas en los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, se impone revocar la resolución venida en grado de apelación y no conceder esta acción constitucional'”, indica el comunicado del Órgano Judicial.

El comunicado indica que la decisión tuvo como ponente a la magistrada Maribel Cornejo Batista, más cinco votos a favor de los magistrados: María Cristina Chen, Olmedo Arrocha, Miriam Cheng, Carlos Vásquez y María Eugenia López; y 3 en contra de los magistrados José E. Ayú Prado, Cecilio Cedalise y Angela Russo.

La acción guarda relación con un recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Superior Especializado contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, como tercero interesado, en la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el apoderado del empresario Daniel Ochy Diez, contra la decisión de la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, consistente en declarar ruptura procesal en el acto de audiencia preliminar del denominado caso “New Business”, celebrado el 27 de enero de 2022.

Sobre le caso New Business el Ministerio Público inició la investigación, el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, sociedad anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutó mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, las que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales.

El MP adelantó que a través de estas transacciones se logró recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.