Crucero Brilliant Lady cruza el Canal de Panamá por primera vez y lanza mensaje "qué xopa"

El crucero neopanamax Brilliant Lady realizó su tránsito inaugural por el Canal de Panamá, marcando un nuevo hito en el paso de embarcaciones de gran tamaño por la vía interoceánica.

La embarcación no solo destacó por su magnitud, sino también por un detalle que captó la atención de los panameños: un mensaje iluminado en uno de sus costados con la popular expresión “qué xopa” .

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Crucero Brilliant Lady ofrece un guiño a la cultura panameña

El saludo “qué xopa”, ampliamente utilizado en Panamá como una forma coloquial de decir “¿qué pasó?” o “¿cómo estás?”, fue proyectado en el barco, generando reacciones positivas en redes sociales.

El gesto fue interpretado como un homenaje a la cultura local, conectando con el público panameño durante su paso por el Canal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038602727685541939?s=20&partner=&hide_thread=false El crucero neopanamax Brilliant Lady realizó su tránsito inaugural por el Canal de Panamá.



Destacó con el saludo "qué xopa" iluminado a un costado del barco, siendo una de las expresiones más populares del país. pic.twitter.com/F4kwYzrWOa — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

Un tránsito que marca presencia

El Brilliant Lady, uno de los cruceros más modernos de su categoría, forma parte del segmento neopanamax, diseñado para cruzar las esclusas ampliadas del Canal.

Su tránsito inaugural reafirma la importancia del Canal de Panamá como ruta clave para la industria marítima y turística a nivel mundial.

Impacto y visibilidad internacional

Este tipo de eventos no solo impulsa el tránsito de cruceros, sino que también posiciona a Panamá como un destino atractivo dentro del turismo marítimo.

El detalle del “qué xopa” añade un componente cultural que refuerza la identidad del país ante visitantes internacionales.