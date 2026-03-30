Canal de Panamá revisa avalúo de viviendas en Río Indio: así será la compensación

El Canal de Panamá avanza en el proceso de compensación para las comunidades del proyecto Río Indio, que contempla la posible reubicación de familias en tres provincias del país.

La subadministradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, confirmó que tras más de nueve meses de diálogo con las comunidades, ya se estableció un marco de compensación consensuado.

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“Estamos muy complacidos que ya pudimos conversar con las comunidades… hemos llegado a establecer las reglas en conjunto que determinan cómo se va a compensar a estas familias”, expresó. “Estamos muy complacidos que ya pudimos conversar con las comunidades… hemos llegado a establecer las reglas en conjunto que determinan cómo se va a compensar a estas familias”, expresó.

Cuatro ejes clave de compensación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038600840110326015?s=20&partner=&hide_thread=false “Dentro de las 500 familias también hay personas que no residen en el territorio, entonces probablemente esas personas van a hacer una compensación económica por los terrenos”, Ilya Espino de @MarottaIlya, subadministradora del Canal de Panamá. pic.twitter.com/fVYHwEuEit — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

El plan acordado contempla cuatro áreas principales:

1. Viviendas

Se definieron cuatro modelos de casas, diseñados con base en solicitudes de las propias comunidades. Las familias podrán escoger la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

2. Terrenos

Los terrenos serán compensados mediante avalúo a valor de mercado, garantizando una retribución acorde a su valor real.

3. Producción y sustento económico

Incluye:

Evaluación de actividades agropecuarias

Compensación por posible lucro cesante

Reubicación productiva en otros terrenos

4. Acompañamiento social y comunitario

Se contempla:

Apoyo psicosocial a las familias

Construcción de escuelas, centros de salud y áreas recreativas

Fortalecimiento de estructuras comunitarias

Más de 500 familias involucradas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038599375761399969?s=20&partner=&hide_thread=false “Incluye cuatro fases muy claras, cuatro temas, digamos. El tema de la vivienda, que es uno de los más importantes para la comunidad y eso fue un intercambio, nosotros presentamos un modelo, mucha interacción, al final hay cuatro modelos diferentes de viviendas para que las… pic.twitter.com/aQ2wKrafp8 — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

El proceso abarca 38 comunidades distribuidas en tres provincias, organizadas en nueve plataformas participativas.

Según el Canal, dentro de las más de 500 familias identificadas:

Algunas no residen actualmente en el área , por lo que recibirían compensación económica por sus terrenos

, por lo que recibirían compensación económica por sus terrenos Otras sí deberán ser reubicadas bajo el esquema acordado

Avanza estudio ambiental del proyecto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2038605130296111422?s=20&partner=&hide_thread=false “Simultáneamente estamos actualizando la línea base ambiental para hacer el estudio de impacto ambiental. Estamos haciendo mediciones de ruido, calidad de aire. Tenemos sitios de monitoreo para flora y fauna, caudal ecológico, que es una de las preocupaciones de las comunidades,… pic.twitter.com/MaMmSSIIFL — Telemetro Reporta (@TReporta) March 30, 2026

Paralelamente, el Canal informó que se realiza la actualización de la línea base ambiental, paso clave para el estudio de impacto ambiental.

Entre las acciones en curso destacan:

Medición de ruido y calidad del aire

Monitoreo de flora y fauna

Evaluación del caudal ecológico

Este último punto responde a una de las principales preocupaciones de las comunidades: garantizar el uso del río aguas abajo de la presa.