Canal de Panamá revisa avalúo de viviendas en Río Indio: así será la compensación

El Canal de Panamá avanza en el proceso de compensación para las comunidades del proyecto Río Indio, que contempla la posible reubicación de familias en tres provincias del país.
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Cuatro ejes clave de compensación
El plan acordado contempla cuatro áreas principales:
1. Viviendas
Se definieron cuatro modelos de casas, diseñados con base en solicitudes de las propias comunidades. Las familias podrán escoger la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
2. Terrenos
Los terrenos serán compensados mediante avalúo a valor de mercado, garantizando una retribución acorde a su valor real.
3. Producción y sustento económico
Incluye:
- Evaluación de actividades agropecuarias
- Compensación por posible lucro cesante
- Reubicación productiva en otros terrenos
4. Acompañamiento social y comunitario
Se contempla:
- Apoyo psicosocial a las familias
- Construcción de escuelas, centros de salud y áreas recreativas
- Fortalecimiento de estructuras comunitarias
Más de 500 familias involucradas
El proceso abarca 38 comunidades distribuidas en tres provincias, organizadas en nueve plataformas participativas.
Según el Canal, dentro de las más de 500 familias identificadas:
- Algunas no residen actualmente en el área, por lo que recibirían compensación económica por sus terrenos
- Otras sí deberán ser reubicadas bajo el esquema acordado
Avanza estudio ambiental del proyecto
Paralelamente, el Canal informó que se realiza la actualización de la línea base ambiental, paso clave para el estudio de impacto ambiental.
Entre las acciones en curso destacan:
- Medición de ruido y calidad del aire
- Monitoreo de flora y fauna
- Evaluación del caudal ecológico
Este último punto responde a una de las principales preocupaciones de las comunidades: garantizar el uso del río aguas abajo de la presa.