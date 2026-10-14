CSS hoy: qué hospitales y policlínicas reanudan consultas este miércoles 14

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la reanudación gradual de servicios médicos y la reprogramación de citas suspendidas tras el terremoto del 9 de octubre en Panamá. Este miércoles 14 de octubre, el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado de Chitré retomará la consulta externa, mientras que el Hospital Dr. Rafael Estévez de Aguadulce atenderá a pacientes que necesiten recuperar sus citas.

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¿Qué hospitales de la CSS reanudan servicios hoy miércoles 14 de octubre?

La Caja de Seguro Social (CSS) ha dispuesto tres hospitales de campaña en el Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, provincia de Los Santos, para garantizar la continuidad de la atención médica a los pacientes.



La Dra. Johanna Rudas, directora médica institucional,… pic.twitter.com/y10K72ZpnC — CSSPanama (@CSSPanama) October 13, 2026

La institución confirmó medidas de recuperación de la atención médica en los siguientes hospitales:

Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado — Chitré, Herrera

Consulta externa: se reanuda este miércoles 14 de octubre.

Pacientes regulares: se retoma su atención, con aforo limitado.

Hospitalización: el traslado de pacientes a las salas se realizará cuando concluyan los trabajos de limpieza, desinfección y acondicionamiento.

Cirugías electivas y ambulatorias: se reanudarán a partir del lunes 19 de octubre.

Citas suspendidas: serán reprogramadas.

Hospital Dr. Rafael Estévez — Aguadulce, Coclé

El hospital implementó un plan especial para recuperar las citas suspendidas los días 12 y 13 de octubre.

Desde el martes 13, el Departamento de Registros y Estadísticas de Salud (REGES) comenzó a contactar telefónicamente a los pacientes afectados para asignarles cupos extraordinarios.

#ComunicadosCSS | PROGRAMA LA CAJA CUIDA A SU GENTE pic.twitter.com/VWMaEA5OZy — CSSPanama (@CSSPanama) October 14, 2026

Quienes no hayan recibido la llamada o no hayan podido contestarla podrán acudir este miércoles 14 de octubre para gestionar su cita.

Horario: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Lugar: carpas instaladas en los estacionamientos frente al Laboratorio Clínico.

Atención: orientación a los pacientes y coordinación de su acceso al Departamento de Registros Médicos.

La dirección médica solicita a los usuarios mantenerse atentos a las llamadas del personal de REGES y seguir las indicaciones durante el proceso de reorganización.

¿Qué ocurre con la Policlínica Presidente Remón?

La CSS informó que una delegación especializada en Búsqueda y Rescate Urbano del Comando Sur de Estados Unidos inspeccionó los dos edificios de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en Calle 17.

Los especialistas recorrieron diferentes pisos para evaluar las condiciones estructurales y emitir recomendaciones.

Por el momento, la institución no ha confirmado en la información divulgada una fecha de reapertura o reanudación de consultas en esta policlínica.

CSS declara emergencia institucional tras el terremoto

La Junta Directiva de la CSS autorizó al director general, Dino Mon Vásquez, a declarar el estado de emergencia institucional para facilitar la recuperación de los servicios de salud.

Según la entidad, la medida permitirá agilizar procesos de compra, contratación y rehabilitación de infraestructuras afectadas por el sismo.

La CSS reportó daños en algunas estructuras del sistema de salud en las provincias de Herrera, Los Santos, Veraguas, Coclé y Panamá.

La institución reiteró que el retorno a las actividades operativas se realizará de forma paulatina, conforme avancen las evaluaciones y los trabajos necesarios para garantizar la seguridad de pacientes y personal médico.