CSS informa que Policlínica en San Miguelito cierra temporalmente a partir del lunes 21 de abril

La Caja de Seguro Social (CSS) informa a la ciudadanía que, mediante la Resolución No. 519 del 31 de marzo de 2025, se ha autorizado el cierre temporal del servicio de Consulta Externa en la Policlínica Manuel María Valdés, ubicada en San Miguelito, a partir de las 6:00 a.m. del lunes 21 de abril hasta las 6:00 a.m. del lunes 28 de abril de 2025.