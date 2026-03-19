CSS mantiene urgencias operativas en Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos

La Caja de Seguro Social ( CSS ) confirmó que el servicio de urgencias del Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos en la 24 de Diciembre se mantiene activo, tras registrarse una falla en el sistema de aire acondicionado.

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CSS garantiza atención pese a falla en urgencias

La institución detalló que el desperfecto ocurrió este jueves 19 de marzo en el área de urgencias, lo que afectó parcialmente la atención en este servicio. No obstante, la CSS aclaró que en ningún momento se ha suspendido la atención a los pacientes.

Ante esta situación, se han activado medidas para asegurar la continuidad del servicio mientras se atiende la falla técnica en las instalaciones hospitalarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034707488420110752?s=20&partner=&hide_thread=false La @CSSPanama anunció que se mantiene la atención en urgencias del Hospital Irma Tzanetatos tras desperfecto en sistema de aire acondicionado.



Este jueves 19 de marzo se registró una falla en el sistema de aire acondicionado del área de urgencias del Hospital Irma de Lourdes… pic.twitter.com/6jfAKce2TP — Telemetro Reporta (@TReporta) March 19, 2026

CSS coordina atención con otras unidades

Como parte de las acciones, la CSS mantiene coordinaciones con otras unidades de salud para garantizar que, de ser necesario, los pacientes sean atendidos de manera oportuna en otros centros.

La entidad indicó que trabaja para resolver el inconveniente a la mayor brevedad posible y restablecer las condiciones normales en el área afectada.