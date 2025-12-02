CSS | Mi Caja Digital registra 700 mil usuarios, pero faltan cotizantes por validar aportes y cuotas

Más de 700 mil asegurados ya forman parte de la plataforma Mi Caja Digital de la Caja de Seguro Social ( CSS ) , una herramienta que permite a los ciudadanos consultar su historial de cuotas, validar aportes y acceder a información clave sobre su futuro jubilatorio.

Contenido relacionado: Bomberos y Policía Nacional rescatan a ciudadano en crisis en el Puente de las Américas

Sin embargo, aún faltan por registrarse cerca de medio millón de cotizantes, una cifra que preocupa a especialistas en seguridad social debido a la importancia de mantener un control individual del estado de las aportaciones.

Mi Caja Digital supera los 700 mil usuarios, pero medio millón de cotizantes aún no se registra

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1995644393697444068&partner=&hide_thread=false Más de 700 mil usuarios se han registrado en la plataforma Mi Caja Digital de la Caja de Seguro Social, sin embargo, faltan cerca de medio millón de cotizantes por registrarse.



Especialistas señalan la importancia de que los ciudadanos validen sus aportaciones, verifiquen sus… pic.twitter.com/7ScSl0WBRL — Telemetro Reporta (@TReporta) December 2, 2025

Expertos señalan que cada ciudadano debe revisar de manera periódica si su empleador está reportando las cuotas correctamente, verificar los meses cotizados y evaluar qué sistema de pensiones les resulta más conveniente según su trayectoria laboral.

Advierten que la falta de registro limita el acceso a información esencial, especialmente en momentos donde se discuten cambios y propuestas para el sistema de jubilación en Panamá.

La CSS reitera su llamado a la población para que se registre en la plataforma y mantenga actualizado su perfil, con el objetivo de fortalecer la transparencia y asegurar que cada asegurado conozca su situación real dentro del sistema.