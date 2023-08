CSS no cuenta con las finanzas para aumentos salariales

La Caja de Seguro Social ( CSS ) no puede dar lo que no tiene, de esta manera respondió su director general, el Doctor Enrique Lau Cortés, ante las exigencias de aumento salarial de diversos gremios de la institución.

Precisó que para enfrentar todas las demandas salariales, se necesitarían unos $480 millones adicionales en el presupuesto anual Añadió que solo los compromisos heredados de administraciones anteriores, le cuestan a la CSS más de $20 millones por año. "Nosotros no podemos dar lo que no tenemos", enfatizó.