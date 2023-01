Cursos de verano: gratis para niños.

Mañana 11 de enero la Junta Comunal de Bella Vista, da inicio con sus cursos de verano de fútbol, baloncesto, tenis; voleibol y béisbol para los niños de 7 a 13 años. Sus horarios son los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m a 11:00 a.m. Los cupos son limitados y para inscribir a su hijo debe llamar al 524-4128. El jueves 12 de enero, se abrirá la categoría adolescente de este curso, para jóvenes de 14 a 17 años con horario de martes y jueves de 8:30 a.m a 11:00 a.m.