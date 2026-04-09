Panamá Oeste Nacionales -  9 de abril de 2026 - 13:01

Decomisan más de 5,000 municiones y cinco granadas en Vacamonte, Arraiján

La Policía Nacional informó que todas las municiones y otros indicios fueron embalados y puestos a disposición de las autoridades.

Municiones decomisadas por la Policía Nacional. 

Municiones decomisadas por la Policía Nacional. 

Policía Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

Más de 5,000 municiones de grueso calibre y cinco granadas fueron ubicadas durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en la barriada La Constancia, en Vacamonte, distrito de Arraiján.

La Policía Nacional informó que todos los indicios fueron embalados y puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las investigaciones.

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