Decomisan más de 5,000 municiones y cinco granadas en Vacamonte, Arraiján

Más de 5,000 municiones de grueso calibre y cinco granadas fueron ubicadas durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en la barriada La Constancia, en Vacamonte, distrito de Arraiján.
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Más de 5 mil municiones de armas de grueso calibre y cinco granadas fueron ubicadas durante una operación realizada por la @policiadepanama y @PGN_PANAMA en la barriada La Constancia en Vacamonte, distrito de Arraiján.— Telemetro Reporta (@TReporta) April 9, 2026
“Los indicios fueron debidamente embalados y puestos a… pic.twitter.com/0GHqFYSARa