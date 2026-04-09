Decomisan más de 5,000 municiones y cinco granadas en Vacamonte, Arraiján

Más de 5 mil municiones de armas de grueso calibre y cinco granadas fueron ubicadas durante una operación realizada por la @policiadepanama y @PGN_PANAMA en la barriada La Constancia en Vacamonte, distrito de Arraiján.



“Los indicios fueron debidamente embalados y puestos a… pic.twitter.com/0GHqFYSARa