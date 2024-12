Decreto Berenjena genera debate: Restaurantes, Bares y Discotecas defienden la medida

Abdiel Celis, presidente de ARBYD, destacó que la medida ha reducido el contrabando y la venta clandestina de alcohol, señalando que cualquier ajuste al decreto es posible: “Si hay que hacer cambios al decreto, se hacen; si no son buenos, se cambian; y si son buenos, se mejoran”, comentó Celis, al tiempo que defendió la flexibilidad de la normativa.

La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas defendió el decreto Berenjena de la Alcaldía de Panamá, que establece la Calzada Amador y el Casco Antiguo como "zonas especiales para operación de establecimientos".



Lo que opina el presidente Mulino sobre el Decreto Berenjena

Sin embargo, el decreto ha generado opiniones divididas. Por un lado, sectores turísticos y comerciales lo consideran un impulso para atraer visitantes y dinamizar la economía nocturna. Por otro lado, el presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó su escepticismo sobre la medida y señaló que la seguridad no debería comprometerse en función de horarios extendidos para el consumo de alcohol.

“A mí no me interesa atraer masivamente turistas borrachos a Panamá. La atracción turística no depende de convertir nuestras áreas turísticas en una cantina abierta las 24 horas del día”, subrayó Mulino. Además, recordó los desafíos que enfrentó durante su gestión como ministro de Seguridad con medidas similares, como la Ley Zanahoria, enfocada en la regulación de horarios nocturnos.

Con respecto al Decreto Berenjena, el presidente @JoseRaulMulino expresó, "si la quieren cambiar eso es un problema del alcalde, pero no nos exijan entonces seguridad en la manera que lo estamos tratando de hacer y llevar adelante".



La Alcaldía ha indicado que estará abierta a revisar y modificar el decreto en caso de que las autoridades o los ciudadanos lo consideren necesario. Mientras tanto, el Decreto Berenjena continúa vigente, intensificando el debate sobre el equilibrio entre el turismo, la economía y la seguridad en Panamá.