Defensa en Operación Espejo de Cristal afirma que no hubo peculado en caso Fintek

Durante la audiencia relacionada con la Operación Espejo de Cristal, abogados defensores argumentaron que no existió peculado en el uso de la plataforma de pagos Fintek, debido a que el Estado no desembolsó recursos por el servicio.
El abogado José Abod explicó que Panamá ha avanzado en materia de innovación financiera: “Panamá está yendo cada vez a la par de los avances que se están dando, facilitando las transacciones que se dan todos los días con las tarjetas de débito y crédito. Ya el país ha entrado en un carril muy similar al de otros países de avanzada en estas tecnologías”, señaló.
Por su parte, el abogado Julio Macías destacó que Fintek representó "una disrupción técnica y económica sin precedentes, porque fue una plataforma integral de pagos del Estado que no le costó un solo centavo al erario, a diferencia de sistemas anteriores donde se pagaban millones anuales".
Macias reiteró que es imposible hablar de peculado, ya que el convenio establecía que el Estado no pagaba por el servicio y tampoco los ciudadanos debían asumir costos adicionales. El modelo de sostenibilidad de Fintek se basaba en el cobro de una comisión del 0.5% a los comercios, como ocurre con plataformas tradicionales de pago.
Sobre la imputación de asociación ilícita, Macías indicó que el Ministerio Público "no logró explicar de manera satisfactoria dónde, cuándo y cómo se daba esa concertación ni de qué ayuda necesaria se hablaba en relación con mi representada, Janice Becerra".
La defensa insistió en que el convenio de Fintek con el Estado fue gratuito y que el beneficio económico provenía únicamente del esquema de comisión aplicado a comercios.