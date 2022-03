Desde este lunes 7 de marzo se reactiva la inversión de carriles en vía Israel

Se detalló que la inversión de carriles en vía Israel iniciará desde el Centro de Convenciones Atlapa hasta calle 65, desde las 5:30 a.m. hasta las 7:30 a.m.

Las autoridades habían indicado previamente, que esta inversión de carriles se había suspendido desde hace dos años, ya que las clases se estaban desarrollando de forma virtual por la pandemia del covid-19.

Otras inversiones de carriles

Las autoridades de tránsito señalaron además que habrá inversión de carriles desde Las Lajas hasta Villa Zaita a partir de las 5:30 a.m. hasta las 7:30 a.m., y en la avenida José Agustín Arango (entrada en Juan Díaz hasta el KFC de Balboa) desde las 5:00 a.m. hasta las 8:00 a.m.

En Panamá Oeste se continuará con la inversión de carriles en la vía Arraiján desde el puente de este distrito hasta el Puente de Las Américas y desde Burunga de Arraiján hasta La Chorrera de 4:00 a.m. a 7:30 a.m.

En la avenida SantaElena la inversión será desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. y en la avenida Martín Sosa será desde las 5:30 a.m.

La DNOT indicó que en el horario vespertino contemplan hacer inversión desde las 3:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. en la carretera Panamericana (avenida de Los Mártires, puente de Las Américas hasta Arraiján cabecera) y desde las 4:00 p.m. hasta las 7:00 p.m.en la avenida Santa Elena.

La Policía Nacional solicita a los conductores que al acercarse a un centro escolar permitir a los estudiantes cruzar las vías y tener paciencia al inicio de las clases presenciales, en vista de que habrá más vehículos en las calles.