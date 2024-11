Desfiles patrios 2024: Rutas de desfiles confirmados para el 9 y 10 de noviembre

Colón - 9 de noviembre

Juan Díaz - 10 de noviembre

ACTIVIDADES DEL 9 Y 10 DE NOVIEMBRE En Juan Díaz ya estamos listos para celebrar la gesta histórica en conmemoración al Primer Grito de Independencia dado ese 10 de noviembre de 1821. Por tal motivo les compartimos las diferentes actividades que estaremos realizando para que nos acompañen en familia y celebrar con orgullo patriótico esta importante fecha. SÁBADO 9 DE NOVIEMBRE: - 12:00 m.d. Entrega de carretas a las delegaciones con la participación del Conjunto Los Licuados (Estacionamientos del Estadio Rommel Fernández). - 7:00 p.m. Concurso de Toque de Tambor (Estacionamiento del Estadio Rommel Fernández). DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE: - 6:30 a.m. Misa típica - Parroquia Nuestra Señora Del Carmen, Juan Díaz. - 9:00 a.m. Acto Protocolar en los estacionamientos del Estadio Rommel Fernández - 10:00 a.m. Inicio del Desfile Cívico y Folclórico