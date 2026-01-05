Designan como subdirector general del SENAFRONT a Héctor De Sedas Cedeño

El comisionado Héctor De Sedas Cedeño fue designado como subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras ( SENAFRONT ) , según lo informó el Ministerio de Seguridad Pública mediante el Decreto Ejecutivo N.° 31.

La designación se sustenta en lo establecido en el Decreto Ley 8 de 20 de agosto de 2008, mediante el cual se crea el SENAFRONT. En dicha normativa, específicamente en los artículos 13 y 14, se establece que esta entidad estará conformada por un director general y un subdirector general.

El decreto también señala que ambos cargos son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, como parte de la estructura jerárquica y administrativa del organismo encargado de la seguridad en las zonas fronterizas del país.

Con este nombramiento, el comisionado De Sedas Cedeño pasa a ocupar una de las posiciones clave dentro del SENAFRONT, institución responsable de la protección de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales de Panamá, así como del combate a delitos transnacionales.