Designan como subdirector general del SENAFRONT a Héctor De Sedas Cedeño

El comisionado Héctor De Sedas Cedeño fue designado subdirector general del SENAFRONT mediante el Decreto Ejecutivo N.° 31.

Noemí Ruíz
El comisionado Héctor De Sedas Cedeño fue designado como subdirector general del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), según lo informó el Ministerio de Seguridad Pública mediante el Decreto Ejecutivo N.° 31.

La designación se sustenta en lo establecido en el Decreto Ley 8 de 20 de agosto de 2008, mediante el cual se crea el SENAFRONT. En dicha normativa, específicamente en los artículos 13 y 14, se establece que esta entidad estará conformada por un director general y un subdirector general.

El decreto también señala que ambos cargos son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, como parte de la estructura jerárquica y administrativa del organismo encargado de la seguridad en las zonas fronterizas del país.

Con este nombramiento, el comisionado De Sedas Cedeño pasa a ocupar una de las posiciones clave dentro del SENAFRONT, institución responsable de la protección de las fronteras terrestres, marítimas y fluviales de Panamá, así como del combate a delitos transnacionales.

