Petróleos de Venezuela S. A. confirma negociaciones con EE. UU. para la venta de volúmenes de petróleo

Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informó este martes que “ actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo”, en un contexto marcado por la compleja situación política que atraviesa el país y la reciente detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, hechos que mantienen bajo atención internacional las relaciones comerciales y energéticas de Venezuela.
¿Qué informó la estatal PDVSA?
En su comunicado, PDVSA señaló que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron” y recalcó que se trata de una “transacción estrictamente comercial”. La empresa subrayó que la operación se basará en criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.
Alcance y marco de la negociación
La nota no detalla volúmenes, plazos ni contrapartes concretas; limita la información a la confirmación de que las conversaciones están en curso y se enmarcan en las relaciones comerciales existentes entre Venezuela y Estados Unidos, según el texto oficial.
PDVSA concluye el comunicado ratificando “su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”. El comunicado está fechado Caracas, 7 de enero de 2026.