Petróleos de Venezuela S. A. confirma negociaciones con EE. UU. para la venta de volúmenes de petróleo

Petróleos de Venezuela, S. A. ( PDVSA ) informó este martes que “ actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo”, en un contexto marcado por la compleja situación política que atraviesa el país y la reciente detención del presidente venezolano Nicolás Maduro, hechos que mantienen bajo atención internacional las relaciones comerciales y energéticas de Venezuela.

También te puede interesar: Nicolás Maduro: así es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn donde está detenido

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Reportan sabotaje en sede de la petrolera venezolana PDVSA. Foto/AFP La empresa expresó que sus relaciones con EE.UU. son "estrictamente comercial". AFP

¿Qué informó la estatal PDVSA?

En su comunicado, PDVSA señaló que el proceso se desarrolla “bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron” y recalcó que se trata de una “transacción estrictamente comercial”. La empresa subrayó que la operación se basará en criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes.

Alcance y marco de la negociación

La nota no detalla volúmenes, plazos ni contrapartes concretas; limita la información a la confirmación de que las conversaciones están en curso y se enmarcan en las relaciones comerciales existentes entre Venezuela y Estados Unidos, según el texto oficial.

PDVSA concluye el comunicado ratificando “su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”. El comunicado está fechado Caracas, 7 de enero de 2026.