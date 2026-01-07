Nicolás Maduro: así es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn donde está detenido

El Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, es la prisión federal donde permanece detenido Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores mientras enfrenta cargos ante la justicia de Estados Unidos. Se trata de una instalación preventiva destinada a acusados de delitos federales graves y caracterizada por estrictos protocolos de seguridad.

El penal se encuentra en el sector de Sunset Park, al sur de Brooklyn, y fue inaugurado en la década de 1990 para aliviar el hacinamiento en otras cárceles federales de la ciudad. Tiene capacidad para más de 1 200 internos, muchos de ellos vinculados a casos de narcotráfico, crimen organizado, corrupción y delitos financieros.

Nicolás Maduro Presidente de Venezuela Nicolás Maduro en audiencia en Nueva York. REUTERS/Jane Rosenberg

¿Cómo son las condiciones de reclusión dónde esta Nicolás Maduro?

Las celdas son pequeñas, individuales o compartidas, con vigilancia permanente y luz artificial encendida gran parte del día. Los detenidos pasan la mayor parte del tiempo dentro de sus celdas, con salidas limitadas para recreación, llamadas telefónicas y visitas legales, todas bajo supervisión.

A pesar de estar en el mismo centro, hombres y mujeres están segregados en diferentes áreas para mantener el orden y la seguridad.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 11.17.58 AM Ciudadanos protestan a favor de maduro fuera del MDC. EFE

Aunque el MDC cuenta con áreas médicas, biblioteca y servicios básicos, ha sido objeto de denuncias por hacinamiento, escasez de personal y atención médica deficiente. Abogados y organizaciones de derechos humanos han cuestionado reiteradamente las condiciones internas del recinto.

Un centro para detenidos de alto perfil

El MDC de Brooklyn ha albergado a otros reclusos de notoriedad internacional, consolidando su reputación como una de las cárceles federales más estrictas de Estados Unidos. En este centro, Maduro permanecerá mientras avanzan los procesos judiciales en su contra ante cortes federales.