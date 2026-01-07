6ix9ine se entrega y cumplirá su condena en Brooklyn, donde también está detenido Nicolás Maduro

El rapero Daniel Hernández, conocido como Tekashi 6ix9ine , se entregó este martes 6 de enero de 2026 en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York, para comenzar a cumplir una sentencia de tres meses de prisión, en la misma instalación donde está detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros presos de alto perfil.

También te puede interesar: Nicolás Maduro: así es el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn donde está detenido

ESP-CEL ECUADOR-6IX9INE 6ix9ine se entregó voluntariamente este martes 6 de enero de 2026. Associated Press

6ix9ine: sentencia federal por violar su libertad supervisada

Hernández fue sentenciado a tres meses de prisión tras admitir que violó los términos de su libertad supervisada, impuesta tras su cooperación en un caso federal de pandillas en 2018. La decisión judicial derivó en una orden de ingreso en el MDC el 6 de enero, fecha en la que se presentó voluntariamente ante las autoridades.

6ix9ine llegó al centro penitenciario, ubicado en Sunset Park, Brooklyn (Nueva York), acompañado del creador de contenido Adin Ross, quien transmitió en vivo parte del proceso mientras el rapero se preparaba para comenzar su estancia en prisión federal.

Antes de presentarse ante las autoridades, 6ix9ine compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo el apoyo de sus seguidores con la frase: “Muchas gracias a todos, nos vemos en 3 meses”, junto a un emoji de corazón.

Embed - @6ix9ine on Instagram: "Thank you guys so much see you in 3 months @stevewilldoit @adinross @cuffemm" View this post on Instagram

Instalación compartida con figuras de alto perfil

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, alberga a reclusos que enfrentan cargos federales, incluyendo a Maduro, su esposa Cilia Flores y otros detenidos de notoriedad internacional. El rapero incluso bromeó en redes sobre su estancia en la misma cárcel que el mandatario venezolano.

Desde su entrega, Hernández ha mostrado disposición a cumplir su condena sin inconvenientes. Según medios internacionales, su abogado espera que, tras cumplir el tiempo de prisión, el artista pueda retomar sus proyectos musicales y continuar con su carrera una vez culminado el proceso judicial.