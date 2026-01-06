Nicolás Maduro: las reacciones más destacadas de los líderes latinoamericanos

Las reacciones oficiales en países vecinos ante la detención de Nicolás Maduro tras una operación militar liderada por Estados Unidos han generado un debate diplomático significativo en América Latina, con posturas que van desde la condena total hasta llamados al diálogo y respeto al derecho internacional.

Posturas de Brasil, México y Panamá contra la intervención de Venezuela

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó por medio de un mensaje en X indicó que:

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable". "Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceptable".

"Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente cruzan una línea inaceitável. Esses atos representam una afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional."



México también se pronunció oficialmente. La presidenta Claudia Sheinbaum declaró, "Rechazamos categóricamente la intervención de Estados Unidos al Estado soberano de Venezuela; sólo los pueblos pueden construir su futuro."

Por su parte el presidente José Raúl Mulino, presidente de Panamá se pronunció expresando que “En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso institucional, económico y humano a ese país hermano”, dijo el mandatario.

Presidente de Panamá, @JoseRaulMulino: "En Venezuela un pueblo se expresó en 2024 de manera clara y masiva en las urnas. Ese mandato no puede ser ignorado, distorsionado ni sustituido por arreglos de poder que perpetúen las mismas estructuras que llevaron al colapso…"

Defensa del derecho internacional y paz regional

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó en la red social X que "El Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil".

"El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región."



El presidente de Chile, Gabriel Boric, en su cuenta de X expresó:

“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”. “Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”,

"Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Chile reafirma su adhesión a principios básicos…"



Situaciones similares se observaron en el comunicado de Uruguay, donde el Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó: "Uruguay rechaza, como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro" y reiteró la necesidad de respetar los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas.

Posición de otros países de la región

Argentina también se pronunció de forma contrastante: su presidente, Javier Milei, celebró la caída del régimen de Maduro, calificándola como “Estoy de acuerdo con que EE.UU. avance y si necesitan mi apoyo, lo van a tener”, en apoyo explícito a la operación estadounidense.

En contraste, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel en la red social X mencionó que Reclamamos la inmediata liberación por parte de las autoridades estadounidenses del presidente Nicolás Maduro Moros y la compañera Cilia Flores. La nación de igual manera anunció dos días de duelo nacional tras informar que 32 ciudadanos cubanos murieron en el operativo de extracción, definiendo la acción como un acto que atentó contra su soberanía y condenando la intervención.

Estas declaraciones reflejan profundas divisiones en la región sobre la legitimidad y repercusiones de la operación.