Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes tras breve audiencia en Nueva York

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro , y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes durante una audiencia celebrada este lunes 5 de enero en un tribunal federal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, tras haber sido capturados durante la madrugada del pasado sábado en Caracas.

Maduro enfrenta acusaciones por presuntamente liderar una red de narcotráfico, con vínculos al envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, entre otros delitos federales. La acusación incluye también a su esposa, según el expediente judicial.

La pareja llegó al tribunal horas antes de la audiencia en un convoy fuertemente custodiado por unidades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y equipos de seguridad estadounidenses.

De acuerdo con lo señalado por el juez del caso, la segunda audiencia fue programada para el 17 de marzo de 2026. La defensa de Maduro y Flores solicitó el acceso completo a la documentación del proceso para preparar la estrategia de defensa.