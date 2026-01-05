Nueva York Internacionales -  5 de enero de 2026 - 13:08

Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes tras breve audiencia en Nueva York

Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegaron al tribunal horas antes de la audiencia en un convoy fuertemente custodiado por equipos de seguridad.

Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes.

Nicolás Maduro y su esposa se declaran inocentes.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes durante una audiencia celebrada este lunes 5 de enero en un tribunal federal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, tras haber sido capturados durante la madrugada del pasado sábado en Caracas.

Maduro enfrenta acusaciones por presuntamente liderar una red de narcotráfico, con vínculos al envío de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos, entre otros delitos federales. La acusación incluye también a su esposa, según el expediente judicial.

La pareja llegó al tribunal horas antes de la audiencia en un convoy fuertemente custodiado por unidades de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y equipos de seguridad estadounidenses.

De acuerdo con lo señalado por el juez del caso, la segunda audiencia fue programada para el 17 de marzo de 2026. La defensa de Maduro y Flores solicitó el acceso completo a la documentación del proceso para preparar la estrategia de defensa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008229333047910729&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Quién es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela tras la captura de Maduro

Nicolás Maduro y su esposa comparecen ante tribunal de Nueva York, Trump reiteró advertencia a Delcy Rodríguez

Suiza congela los activos de Nicolás Maduro y sus asociados en el país con efecto inmediato

Recomendadas

Más Noticias