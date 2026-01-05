Panamá Nacionales -  5 de enero de 2026 - 11:12

Detectan presunto contrabando de cebollas en Chiriquí

Las unidades del SENAFRONT procedieron a realizar los trámites ante las autoridades judiciales competentes tras el decomiso de las cebollas.

Presunto contrabando de cebollas es detectado por unidades de SENAFRONT.

Presunto contrabando de cebollas es detectado por unidades de SENAFRONT.

SENAFRONT
Ana Canto
Por Ana Canto

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que, durante acciones de control en el sector de San Isidro, Chiriquí, unidades de Inteligencia y del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) detectaron presunto contrabando de cebollas, tras verificar un vehículo que no contaba con la documentación correspondiente.

Las unidades procedieron a realizar los trámites ante las autoridades judiciales competentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2008198390157607369&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

De la deserción escolar al primer puesto de honor: la historia de Álvaro Rodríguez en el CEFODEA

Presidente Mulino define postura de Panamá sobre Venezuela ante la ONU

IDAAN anuncia cortes de agua hasta el miércoles 7 de enero de 2025

Recomendadas

Más Noticias