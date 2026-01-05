Detectan presunto contrabando de cebollas en Chiriquí

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) informó que, durante acciones de control en el sector de San Isidro, Chiriquí, unidades de Inteligencia y del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM) detectaron presunto contrabando de cebollas, tras verificar un vehículo que no contaba con la documentación correspondiente.
