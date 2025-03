Dino Mon anuncia que Mi Caja Digital de la CSS será actualizada con las reformas de Ley 462

"Cualquier otro que en redes sociales esté presentando información es simplemente una interpretación personal", enfatizó Mon, en referencia a las múltiples versiones sobre el impacto de la nueva ley. "Cualquier otro que en redes sociales esté presentando información es simplemente una interpretación personal", enfatizó Mon, en referencia a las múltiples versiones sobre el impacto de la nueva ley.

Estado de cuenta y cambios en Mi Caja Digital de la CSS

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1904145095735046149&partner=&hide_thread=false “Es importante decir a la población que en la nueva ley todos los que están en el sistema mixto, que les falta más de siete años para jubilarse, quedan en el nuevo sistema, así que ahí no va a haber comparaciones, lo único que van a tener es su estado de cuenta de nuevo sistema… pic.twitter.com/RkqiiMpNKB — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2025

La CSS anunció que en las próximas semanas habilitará dentro de la plataforma Mi Caja Digital un sistema que permitirá a los asegurados visualizar sus cálculos individuales.

“Es importante que de aquí en adelante todos los panameños utilicen esta herramienta (Mi Caja Digital) porque también es la herramienta que te va a permitir denunciar de manera secreta, sin que puedan tomar represalia quién no estopa haciendo las contribuciones a la Caja de Seguro Social, porque si no ves una cuota que no te aparezca en tu estado de cuenta automáticamente puedes reportar y decir que tu empleador no ha pagado las cuotas”, Dino Mon “Es importante que de aquí en adelante todos los panameños utilicen esta herramienta (Mi Caja Digital) porque también es la herramienta que te va a permitir denunciar de manera secreta, sin que puedan tomar represalia quién no estopa haciendo las contribuciones a la Caja de Seguro Social, porque si no ves una cuota que no te aparezca en tu estado de cuenta automáticamente puedes reportar y decir que tu empleador no ha pagado las cuotas”, Dino Mon

Entre los avances que se implementarán, Mon detalló:

La publicación del estado de cuenta de todos los afiliados al sistema mixto, lo que permitirá a los usuarios ver su historial de cotización.

Un módulo que identificará si un afiliado pertenece al sistema de beneficio definido, que se cerró hace 20 años y en el que permanecen 600,000 panameños.

La opción de solicitar el cambio de régimen en línea, para quienes deseen pasar de un sistema a otro, según lo permita la nueva ley.

Aplicación de la reforma y transición al nuevo sistema

Mon recalcó que todas las personas en el sistema mixto, con más de siete años para jubilarse, serán trasladadas al nuevo sistema sin posibilidad de comparación con su esquema anterior.

"Lo único que van a tener es su estado de cuenta del nuevo sistema, que recogerá los aportes pasados y se actualizará mensualmente en la plataforma", puntualizó. "Lo único que van a tener es su estado de cuenta del nuevo sistema, que recogerá los aportes pasados y se actualizará mensualmente en la plataforma", puntualizó.

La nueva reforma de la CSS busca modernizar el acceso a la información de jubilación y garantizar la transparencia en la administración de los fondos de pensiones.