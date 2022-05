Diputado Vásquez: Una carta de recomendación de un político no debe ser requisito para obtener trabajo

Juan Diego Vásquez habla sobre cartas de diputados para nombrar a conocidos en entidades públicas

Indicó que no puede presentar una prueba para revelar que esto está pasando, dado que muchos de los que llegan no se atreven a denunciar el caso, sin embargo, tampoco puede decir que no está pasando.

Dijo que de su despacho no han salido documentos, ni ha hecho cartas de recomendación a ninguna institución, no obstante, confirmó que “sí se escuchan en los pasillos de la Asamblea, en las conversaciones con colegas diputados, que ellos insertan a su gente" y que la mejor forma de acreditarlo es este el aumento garrafal en la planilla estatal.

"Nuestro trabajo no es ser bolsas de empleo… La ley no permite ni exige, en caso de becas, de apoyos, de subsidios estatales, en caso de empleos, no exige... que una carta de recomendación de un político, sea un requisito sin el cual no se obtiene el beneficio, la beca o el trabajo", precisó.

Instó a las personas a denunciar estos casos dado que es un delito.