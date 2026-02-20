Panamá Nacionales -

Director del IMA anuncia la apertura de 10 nuevas tiendas

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, aclaró que las bolsas de comida entregadas en las naviferias formaron parte del inventario, y no se hicieron compras especiales, y los más de 500 mil jamones comercializados representaron una inversión de 12 millones de dólares, y hubo un retorno estimado de $6 millones. Murillo adelantó que este año se abrirán 10 nuevas tiendas en el país.