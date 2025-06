Director de la CSS desmiente a diputado Jairo Salazar por declaraciones "falsas e irresponsables"

A través de un comunicado oficial, Mon calificó como “completamente ficticio” el supuesto intercambio que el diputado mencionó públicamente, en el que se le adjudican opiniones sobre el proyecto de ley y una presunta propuesta para establecer una base salarial general de B/. 1,200.

Director de la CSS cuestiona veracidad del diputado Salazar

"En un contexto completamente ficticio, el diputado me atribuye opiniones sobre el debate de la… pic.twitter.com/tReBY0qHLK — Telemetro Reporta (@TReporta) June 6, 2025

“Quiero dejar claro que jamás he sostenido dicho intercambio con el diputado, ni he expresado tales posturas”, afirmó el director de la CSS. Además, precisó que durante el proceso legislativo en la Asamblea Nacional, Salazar fue “uno de los pocos” con quienes no mantuvo contacto directo, ni en la Comisión respectiva ni en el Pleno. “Quiero dejar claro que jamás he sostenido dicho intercambio con el diputado, ni he expresado tales posturas”, afirmó el director de la CSS. Además, precisó que durante el proceso legislativo en la Asamblea Nacional, Salazar fue “uno de los pocos” con quienes no mantuvo contacto directo, ni en la Comisión respectiva ni en el Pleno.

Mon cuestionó la veracidad de las declaraciones del diputado y las calificó como “profundamente irresponsables”, advirtiendo que distorsionan el debate sobre un tema que afecta directamente la salud, la seguridad social y el bienestar de todos los panameños.

Hasta el momento, el diputado Salazar no ha emitido una respuesta a la aclaración del director de la CSS.