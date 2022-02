Dirigente magisterial: Minsa ha dejado solos a los docentes

"Primeramente hicimos el protocolo que nos solicitó el Ministerio de Educación por medio del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud nos ha dejado prácticamente solos, ha dado charlas solamente y nosotros no somos especialistas en esta situación que vive el país y el mundo con esta pandemia y hemos hecho nuestra responsabilidad como Comité COVID-19. La comunidad educativa, donde están los padres de familia, docentes, la dirección de la escuela, la sociedad civil, hicimos tres protocolos importantes... el protocolo de bioseguridad, el protocolo de plan de acción y el de gestión de desastres, si esos protocolos no son verificados por el Minsa, créame que van a darse situaciones de repente que haya un contagio y nosotros no somos especialistas, qué hacer, cuáles son las estrategias, eso no nos lo han dicho", acotó Montero.