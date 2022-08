Docentes que trabajaron durante huelga mantendrán calendario escolar regular

Para el cumplimiento de las horas de clases establecidas este año, el calendario escolar quedará de la siguiente manera:

Segundo trimestre del 1 de agosto al 7 de octubre de 2022

Tercer trimestre del 10 de octubre al 30 de diciembre de 2022

Balance de actividades y graduaciones del 2 al 6 de enero de 2023

Según el acuerdo no habrá clases:

2 de noviembre, Día de los Difuntos

3, 4, 10 y 28 de noviembre, Fiestas Patrias

8 de diciembre, Día de las Madres

26 de diciembre de 2022 y 2 de enero de 2023, precedidos de domingos de fiestas cuyos feriados nacionales se extienden al siguiente día

Este 2 de agosto reiniciaron las clases tras un mes de paralización. Retornaron a las aulas unos 48,212 educadores y unos 840,400 estudiantes, no obstante, los docentes de Veraguas aún no han vuelto clases, dado que decidirán este lunes si aceptan o no los acuerdos de finalización del paro.

“El profesor Luis Sánchez (AEVE) me reiteró anoche que ellos se reúnen hoy y que prácticamente ellos están de acuerdo con el documento... posiblemente ellos ya retomen mañana”, señaló Gorday.

Maruja explicó que todas las acciones de extender el tiempo a partir de un mes de enero, implicaban una serie de trámites tanto administrativos como de los padres de familia.

Los educadores se fueron a una huelga preventiva desde el 1 de julio, la cual se tornó indefenida el 4 de julio, como medida de presión para solicitarle al Gobierno la rebaja del precio del combustible, de la canasta básica, los medicamentos, el cumplimiento de la Ley del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación, pagos atrasados a compañeros, mejoras al sistema educativos, siendo estos parte de las reinvinciaciones sociales logradas en la mesa única de diálogo que instaló la Iglesia Católica en Coclé.