Drones sobrevuelan fincas ganaderas de Chiriquí como parte de operativos preventivos

La Policía Nacional realizó visitas a fincas ganaderas en los distritos de Alanje y Bugaba, provincia de Chiriquí , con el objetivo de coordinar acciones de seguridad y prevenir delitos que puedan afectar a los productores. Durante los recorridos, las unidades policiales utilizaron drones para realizar observaciones aéreas de las propiedades.

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Policía Nacional coordina acciones preventivas con ganaderos de Chiriquí

Según informó la institución, los agentes se acercaron a los productores ganaderos de ambos distritos para fortalecer la comunicación y establecer medidas conjuntas de prevención.

#ZPChiriquí | Nos acercamos a los productores ganaderos de Alanje y Bugaba, para coordinar acciones que permitan prevenir delitos en sus fincas. Con el apoyo de drones y el trabajo conjunto mediante el programa #GanaderosVigilantes. #DiosYPatria pic.twitter.com/ffAcAtclbO — Policía Nacional (@policiadepanama) October 9, 2026

Como parte de estas acciones, se utilizaron drones para obtener vistas aéreas de las fincas y apoyar las labores de vigilancia preventiva.

La Policía Nacional destacó la importancia del trabajo coordinado con los ganaderos para reforzar la seguridad en las áreas rurales de Chiriquí.