Drones sobrevuelan fincas ganaderas de Chiriquí como parte de operativos preventivos

La Policía Nacional realizó visitas a fincas ganaderas en los distritos de Alanje y Bugaba, provincia de Chiriquí, con el objetivo de coordinar acciones de seguridad y prevenir delitos que puedan afectar a los productores. Durante los recorridos, las unidades policiales utilizaron drones para realizar observaciones aéreas de las propiedades.
Policía Nacional coordina acciones preventivas con ganaderos de Chiriquí
Según informó la institución, los agentes se acercaron a los productores ganaderos de ambos distritos para fortalecer la comunicación y establecer medidas conjuntas de prevención.
Como parte de estas acciones, se utilizaron drones para obtener vistas aéreas de las fincas y apoyar las labores de vigilancia preventiva.
La Policía Nacional destacó la importancia del trabajo coordinado con los ganaderos para reforzar la seguridad en las áreas rurales de Chiriquí.