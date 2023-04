Eclipse solar híbrido: ¿Cuándo y a qué hora ver?

image.png

Eclipse solar: ¿A qué hora ver desde Panamá?

En Panamá este evento no se podrá ver a simple vista, no obstante el eclipse solar híbrido del 20 de abril se podrá ver por la transmisión oficial del canal de la NASA, la cual se podrá apreciar por su canal oficial de YouTube en horario de 10: 00 p.m. en adelante según información compartida por el diario El Comercio. Otra opción para seguir este fenómeno es el sitio Time and DAte: donde se podrá apreciar el evento desde las 19:30 horas del 19 de abril.

La Nasa informó que el eclipse se podrá ver en Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Papúa y Nueva Guinea.

Eclipse solar: ¿Por qué ocurre este fenómeno?

Según los astrónomos el fenómeno ocurre porque la Tierra es curva. Cuando la distancia de la Luna se acerca a su límite en la sombra umbral, se propicia que el fenómeno reúna las características de otros eclipses solares más comunes. El eclipse solar lunar se convierte en parcial, y viceversa.