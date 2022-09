Economista: Crisis de la CSS es un problema que también afecta a los jóvenes

Crisis fiscal: Indicó que esto puede generar aumento de impuestos, pérdida de la puntuación del país, lo que se traduce en tasas de interés más caras para todos y otros problemas económicos, que a largo plazo, afectan a quienes ahora son jóvenes. Crisis sistemática: Explicó que quienes empezaron a cotizar después del 2007, entraron a un sistema mixto, lo que permite a los trabajadores tener una jubilación basada en su historial, sin embargo, existe una gran potencialidad de poder perder estas cuentas individuales. Desinterés de los jóvenes en cotizar en la CSS

En ese sentido, hizo un llamado a los jóvenes e indicó que “lo más sano es prepararse para la jubilación lo más temprano posible”.

Análisis de cómo afecta a la juventud la crisis de la CSS

“De salida, cuando estamos en la edad de jubilación, empezamos a ganar muchísimo menos, no estamos preparados para el nivel de deudas y comienzan los inconvenientes de salud. Por eso es necesario cotizar”, señaló.

Por otro lado, mencionó que la CSS se debe convertir en el aliado para continuar subsistiendo en la vida, “pero el sistema que tenemos ahora, el retorno de la inversión del 60% de los 10 mejores años de cotización, no es sostenible".

“Eso es rentable pero no sostenible, y es lo que genera la crisis, hay más jubilados, vivimos más, pero hay menos dinero”, indicó el economista.

Aunado a esto “hay un alto grado de informalidad, y la percepción juvenil es considerar que no les conviene cotizar en la CSS porque no hay un buen servicio, no están seguros de si van a recibir su jubilación, pero prepararnos para la jubilación es un trabajo que debemos hacer desde jóvenes”, añadió.