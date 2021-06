Edades de vacunación contra COVID-19 irán bajando a partir de julio

En las últimas semanas, las autoridades sanitarias han reportado que el contagio y hospitalizaciones aumentaron en las personas entre los 20 y 40 años. Ortega indicó que esto se debe a que esta ha sido la población que se ha estado dinamizando tras abrir la economía, es precisamente la población no vacunada aún, y hay una minoría que no cumplen con las medidas de bioseguridad correspondientes.

Considerando esta realidad, las autoridades esperan iniciar en el mes de julio con la vacunación a mayores de 40 años, que son quienes están siendo hospitalizados.

Asimismo, adelantó Ortega, que en la medida en que lleguen más vacunas se irá bajando la edad de vacunación a 20 y a 16 años.

Ortega explicó que hay un plan de inmunización de barridos de inmunización, previsto para iniciar en julio también, que incluye a más de 200 corregimientos; mientras que en otros, por su transmisión, se iniciará con las personas con edades arriba de 40.

En julio se espera recibir un millón de dosis, y en agosto y septiembre se espera recibir, de manera combinada, 3 millones de vacunas.

¿Para qué sirve la vacunación?

Las vacunas contra COVID-19 pueden evitar la infección en un 90%, también disminuyen la multiplicación del virus en el cuerpo de la persona contagiada, y reduce la transmisión del virus, según explicó el doctor Eduardo Ortega.

Aclaró que las personas vacunadas pueden dar positivo por COVID-19, no obstante, la inmunización reducirá el impacto de los síntomas y evita en gran porcentaje desarrollar la enfermedad grave.

“La vacuna te protege contra la infección, la enfermedad, la transmisión, la hospitalización y el cuidado intensivo… y además, disminuye la probabilidad de secuelas”, acotó.

Respecto a las fallas vacunales, Ortega explicó que se dan a dos semanas después de aplicadas las dos dosis, y en Panamá es de 0.25% con la vacuna de Astrazeneca, y 0.15 con la de Pfizer. “Esto quiere decir que la vacuna está funcionando”, añadió.

“Es importante reconocer que es la población joven la que sale a trabajar, y hay un mínimo de ellos que no sigue recomendaciones… pero es el peor momento para no seguir las recomendaciones del Minsa y para no vacunarse, con la circulación de variantes en el país”, concluyó Ortega.