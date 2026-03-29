Béisbol Mayor 2026: suspenden juego Veraguas vs Los Santos tras riña en el estadio

El partido entre las novenas de Veraguas y Los Santos, correspondiente al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, fue suspendido este sábado luego de una violenta riña que involucró a peloteros y fanáticos. El incidente ocurrió en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, generando preocupación por la seguridad dentro del coliseo.
Así se desató la pelea
El altercado se registró en la parte alta del cuarto episodio, cuando Veraguas dominaba el encuentro 5 carreras por 0.
De manera repentina:
- Se originó una pelea entre jugadores
- Las bancas se vaciaron
- Hubo empujones y golpes
- Fanáticos también se involucraron
Fedebeis se pronuncia
La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que la suspensión del partido se tomó como medida preventiva.
“Se registró un altercado que comprometió la seguridad de los presentes… se priorizó la integridad de jugadores y aficionados”, indicó el comunicado.
Además, el organismo anunció el inicio de una investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones.
Policía reporta aprehensión
La Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión de una persona señalada de agredir a otra con un bate durante la riña. Según la institución:
- La captura se realizó de forma inmediata
- No fueron contactados previamente para brindar seguridad en el estadio
Este último punto abre interrogantes sobre la organización del evento. Fedebeis indicó que una vez concluya el proceso de investigación, se anunciarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme al reglamento.
Un hecho que sacude el campeonato
El incidente marca un episodio negativo en el torneo, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del país, y reabre el debate sobre la seguridad en los estadios.