Béisbol Mayor 2026: suspenden juego Veraguas vs Los Santos tras riña en el estadio

El partido entre las novenas de Veraguas y Los Santos , correspondiente al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, fue suspendido este sábado luego de una violenta riña que involucró a peloteros y fanáticos. El incidente ocurrió en el estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández, generando preocupación por la seguridad dentro del coliseo.

Así se desató la pelea

El altercado se registró en la parte alta del cuarto episodio, cuando Veraguas dominaba el encuentro 5 carreras por 0.

De manera repentina:

Se originó una pelea entre jugadores

Las bancas se vaciaron

Hubo empujones y golpes

Fanáticos también se involucraron

Fedebeis se pronuncia

Embed - Federación Panameña de Béisbol on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL: La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS), en conjunto con su Comisión Técnica, se dirige a la opinión pública, medios de comunicación y a la familia del béisbol nacional para informar sobre los hechos ocurridos en el partido entre las novenas de Los Santos y Veraguas, celebrado en la fecha de hoy en el Estadio Roberto Hernández. Durante el desarrollo del encuentro, se registró un altercado que involucró a fanáticos y jugadores de ambos equipos, situación que comprometió la seguridad de los presentes. En consecuencia, y como medida preventiva, se tomó la decisión de suspender el partido, priorizando en todo momento la integridad de los jugadores, cuerpos técnicos, oficiales y aficionados. La Federación Panameña de Béisbol y su Comisión Técnica informan que ya se ha iniciado un proceso de investigación exhaustivo para esclarecer los hechos ocurridos. Una vez culminado este proceso, se estarán adoptando las medidas y sanciones correspondientes conforme a los reglamentos vigentes. Reiteramos nuestro compromiso con el desarrollo de un béisbol seguro, ordenado y respetuoso, e instamos a todos los actores involucrados a mantener la calma y el respeto que este deporte merece." View this post on Instagram

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que la suspensión del partido se tomó como medida preventiva.

“Se registró un altercado que comprometió la seguridad de los presentes… se priorizó la integridad de jugadores y aficionados”, indicó el comunicado.

Además, el organismo anunció el inicio de una investigación para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

Policía reporta aprehensión

La Policía Nacional de Panamá confirmó la aprehensión de una persona señalada de agredir a otra con un bate durante la riña. Según la institución:

La captura se realizó de forma inmediata

No fueron contactados previamente para brindar seguridad en el estadio

Este último punto abre interrogantes sobre la organización del evento. Fedebeis indicó que una vez concluya el proceso de investigación, se anunciarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme al reglamento.

Un hecho que sacude el campeonato

El incidente marca un episodio negativo en el torneo, considerado uno de los eventos deportivos más importantes del país, y reabre el debate sobre la seguridad en los estadios.